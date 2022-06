Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig hat angesichts weiter hoher Spritpreise Kritik an Mineralölkonzernen geübt. Es sei "moralisch unanständig", in dieser Zeit hohe Gewinne zu machen, betonte der SPD-Politiker am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in Dresden. Die mit dem sogenannten Tankrabatt angestrebte Entlastung etwa für Pendlerinnen und Pendler oder Handwerksbetriebe durch die Senkung von Spritpreisen müsse gewährleistet werden. "Wenn das die Mineralölkonzerne nicht mitmachen, unterstütze ich durchaus den Vorschlag einer Übergewinnsteuer", so Dulig. Die Abgabe war von Teilen von SPD und Grünen ins Gespräch gebracht worden. Sie würde Unternehmen oder Branchen belasten, die durch den Krieg in der Ukraine zusätzliche Gewinne machen.

Energieminister Günter: "Übergewinnsteuer wäre gerecht"

Energie- und Klimaschutzminister Wolfram Günther (Grüne) nannte die zeitlich befristeten Senkung der Mineralölsteuer einen "Schuss in den Ofen". Vielmehr sei die Steuersenkung das Ergebnis eines Kompromisses in der Ampelkoalition der Bundesregierung, "der andere, wirksame Entlastungen wie das 9-Euro-Ticket erst möglich gemacht hat", so Günther. Eine mögliche Übergewinnsteuer nannte der Minister "gerecht". Sie würde die Gestaltungsmöglichkeiten des Staates für weitere Entlastungsmaßnahmen verbessern.

Auch die thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hat sich am Dienstag für eine befristete Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne ausgesprochen.

Maßnahmenpaket der Bundesregierung bis Ende August