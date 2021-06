Doch was jetzt wie Aufbruch klingt, sei eigentlich die Fortsetzung von Tradition im Freistaat, sagt Thomas Horn, Geschäftsführer der sächsischen Wirtschaftsförderung: "Sachsen war auch vor 100 Jahren schon ein Industrieland und mit Böhmen und Niederschlesien zusammen das industrielle Herz in Mitteleuropa." Und diese Industrietradition habe sich immer fortgesetzt. "Auch während der DDR-Zeit waren viele Kombinate hier ansässig mit großen Industriebetrieben und man hat nach der deutschen Wiedervereinigung konsequent daraufgesetzt, auch Industrieland zu sein."

Dazu zählte auch, Forschungseinrichtungen in den Freistaat zu holen. So ist Dresden heute zum Beispiel die Stadt mit der höchsten Dichte an außeruniversitären öffentlichen Forschungsinstituten, wie dem Fraunhofer, Max-Planck-, Leibniz- und Helmholtz-Institut. Der Fokus der sächsischen Hochschulen auf naturwissenschaftliche und technische Fächer sorgt für einen kontinuierlichen Nachwuchs an Fachkräften für die Unternehmen.

Für Joachim Ragnitz vom ifo Institut Dresden sorgen Bedingungen wie in Dresden für einen Selbstläufereffekt: "Das führt dann dazu, dass auch andere Unternehmen sich dort ansiedeln. Also man hört schon, Infineon will seine Produktionskapazitäten dort deutlich ausbauen, Intel sucht in ganz Europa nach einem neuen Standort und offensichtlich hat Dresden da gute Chancen, Vodafone geht da hin." Das heiße, die drei großen Hersteller und die Forschungsinstitutionen, die es in Dresden gebe, führten dazu, dass auch andere Unternehmen diesen Standort zunehmend in Betracht zögen.