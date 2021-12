Die Wismut GmbH hat im 30. Jahr ihres Bestehens mit Schwierigkeiten bei der Sanierung der Bergbau-Folgeschäden zu kämpfen. Die Corona-Pandemie sowie Engpässe bei der Baustoffversorgung haben auch Auswirkungen auf die Bergbausanierung, teilte die Wismut GmbH mit. Der lange Winter und der Starkregen im Sommer waren Ursache dafür, dass nicht alle geplanten Projekte an den ehemaligen Uranbergbaustandorten 2021 in vollem Umfang umgesetzt werden konnten.

Bei den sogenannten Altstandorten sind aktuell 78 Projekte in Planung und Umsetzung. Dafür wurden im Jahr 2021 etwa 13 Millionen Euro investiert. Einer der Schwerkunkte war die Sanierung der einstigen Deponie Hakenkrümme in Aue-Bad Schlema.

Zudem begannen die Arbeiten an der ehemaligen Absetzanlage Dänkritz II bei Crimmitschau, sagte Wismut-Geschäftsführer Michael Paul. "In dem Schlammteich befinden sich Schlämme aus der Frühzeit der Aufbereitungsanlage in Crossen. Die liegen dort seit 1958 so, wie man sie hinterlassen hat." Weder seien die Schlämme abgedeckt, noch wären die Dämme dauerhaft standsicher. "Daher bestand dort dringender Handlungsbedarf. Wie werden also den Freiwassersee trockenlegen, konturieren und abdecken." Im September sei mit der Rodung der Flächen begonnen worden. Die eigentlichen Sanierungsarbeiten werden im nächsten Jahr beginnen, elf Millionen Euro kosten und bis 2027 dauern.