In aller Kürze - weitere Tipps gegen Langeweile * Pillnitzer Spielewoche

Zum Ferienabschluss geht es ganz spielerisch zu in der Orangerie von Schloss Pillnitz. Bei der Spielewoche warten rund 30 verschiedene historische und übergroße Holzspiele warten

darauf, von der gesamten Familie ausprobiert und entdeckt zu werden.



* Stadtfest Mügeln

Auch in Mügeln wird an diesem Wochenende gefeiert. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Skatturnier, ein Bobbycar-Rennen, viel Live-Musik und viele Stände. Und natürlich ist auch die Döllnitzbahn am Start.



* Mitteldeutsche Segelwoche

Wassersportler kommen bei der Mitteldeutschen Segelwoche auf Sachsens Seen und Flüssen auf ihre Kosten. Sie wird zum dritten Mal gemeinsam mit Vereinen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen veranstaltet und soll das Segeln bekannter machen. Es gibt viele Regatten, Schnupperkurse und ein Rahmenprogramm - unter anderem am 21. August am Cospudener See. Das vollständige Programm gibt es unter www.segeln-sachsen.de



* Tag der Oberlausitz

Am 21. August 1346 wurde der Oberlausitzer Sechsstädtebund gegründet. Das wird noch bis zum 28. August mit den Festtagen gefeiert, unter anderem in Königsbrück, Zittau oder Großdubrau. Zu den Höhepunkten zählt die Verkündung des Oberlausitzer Wort des Jahres am Sonntag.



* Cross de Luxe in Freital

Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt Freital am Sonntag wieder zum Cross de Luxe. Über 1.000 Anmeldungen liegen für das Spektakel vor. Beim Cross de Luxe handelt es sich um einen Hindernislauf, der durch schlammiges Gelände führt.



* 1. Freiberger Gartentag

Freiberg zeigt sich am Sonntag von seiner grünen Seite. Nachdem der Kleingartenverein "Waldfrieden" zu Sachsens schönstem Kleingarten gekürt wurde, lädt die Bergbaustadt zum 1. Freiberger Gartentag ein. Dazu laden die Vereine "Waldfrieden", "Brückenstraße" und "Einheit" ein. Von 10 bis 17 Uhr verwandeln sich die drei Vereine an der Brückenstraße zu einem bunten Veranstaltungsgelände mit Händlermeile.