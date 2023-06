Mit einem Stadtfest feiert Pirna von Freitag bis Sonntag seinen 790. Geburtstag. Große Teile der historischen Innenstadt verwandeln sich in eine Festmeile. Die Hauptbühne auf dem Marktplatz bietet an allen drei Tagen ein Unterhaltungsprogramm, das von Party- bis Blasmusik reicht. Zu den künstlerischen Höhepunkten in diesem Jahr zählen die Auftritte die Kult-Rocker von Keimzeit um Frontmann Norbert Leisegang am Sonnabendabend sowie von Liedermacher-Legende Gerhard Schöne am Sonntagnachmittag. Am Sonnabend bringt die Rockband Sedony aus Coswig auch Ex-Puhdy Peter Meyer mit auf die große Hauptbühne am Marktplatz. Neben Musik gibt es Fahrgeschäfte, Sport und am Sonnabend mit dem Archöologischen Marktplatz ein neues Format in Kooperation mit dem Landesamt für Archäologie Sachsen.