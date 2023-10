Im Findlingspark Nochten ist Gespensternacht. Am Sonnabend ab 15 Uhr werden Licht, Feuer und viele kleine und große Gespenster den Park in einen Gruselort verwandeln. Sie sollen Spaß beim Spielen und einer Kürbis-Geisterjagd haben. Mystischer Besuch ist auch angekündigt: Die Drachenlady und der Feenkönig Oberon wollen sehen, wer mit Lampion da ist und bei der Kinderdisko mittanzt. In der Dämmerung beginnt dann der Lampionumzug durch den Geisterpark. Aber keine Angst: Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Nochten ist immer mit dabei.

Schlittenhunde? Jetzt schon? Am Wochenende treffen sich Huskys und deren Besitzerinnen und Besitzer aus Sachsen an der Kottmarsdorfer Mühle. An der Bockwindmühle haben sie ihre Lager bis zum Reformationstag aufgeschlagen und trainieren mit den Tieren für die Wintersaison im Wald nebenan. Besucher können am Sonntag das Schaubacken mitverfolgen und Kuchen aus dem Holzbackofen genießen. Es wird auch Zwiebelkuchen angeboten. Mühlenführungen sind möglich, letztmalig in diesem Jahr am 31. Oktober.



Wann? Das Schaubacken am Sonntag, 29. Oktober, 10 bis 17 Uhr, Mühlenführungen am Sonnabend, 28. Oktober und Dienstag, 31. Oktober, 14 bis 16 Uhr

Wo? Kottmar OT Kottmarsdorf, Bockwindmühle.