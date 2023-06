Ausflugstipps Das ist am Wochenende in Sachsen los!

Das 36. Bergstadtfest bringt viel trubel nach Freiberg. Zehntausende Festgäste aus ganz Sachsen und darüber hinaus werden am Wochenende erwartet. Start des jährlichen Bergstadtfestes ist die traditionelle Zepterübergabe und Krönung der Silberstadtkönigin. Mehr als 100 Programmpunkte gibt es auf neun Bühnen in der historischen Altstadt und bei den abendlichen Partys auf Ober- und Untermarkt zu erleben. Tanzen ist abends auch erwünscht. Sonntagvormittag ziehen die Bergleute bei der großen traditionellen Parade durch die Altstadt.

Zum Start des jährlichen Bergstadtfestes gehört die Zepterübergabe und Krönung der Silberstadtkönigin. Bildrechte: Freiberg

Einmal im Jahr feiern die Leipziger Ökolöwen im Clara-Zetkin-Park eine Fete. In diesem Jahr verwandelt sich die Anton-Bruckner-Allee am Sonntag, 25. Juni, in Deutschlands größte Umweltmesse, versprechen die Veranstalter. Dort wollen sie auf bunte, gesellige und vielfältige Weise für Klima-, Umwelt- und Naturschutzthemen sensibilisieren.

Die Ökolöwen laden in Leipzig zu einer Umweltmesse ein. Bildrechte: Ökolöwe - Umweltbund Leipzig

In Großenhain finden an diesem Wochenende Flugtage statt. Laut Veranstalter ist es eines der größten Events für historische Flugzeuge und Militärtechnik. Dazu können Besucher am Sonnabend und Sonntag auf dem Flugplatz Großenhain über einen Antik- und Flohmarkt bummeln. Auch gibt es Rundflugangebote mit aktuellen und historischen Flugzeugen. Der Militärflugplatz in Großenahin besteht seit 109 Jahren, wird derzeit aber nur von Hobbyfliegern genutzt.

Das Leben in Großenhain ist lange durch den Flugplatz geprägt worden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Industriemuseum Chemnitz dreht sich am Sonntag von 10 bis 18 Uhr alles um geniale Erfindungen und Zukunftsvisionen des Industriezeitalters. Zum dritten Mal lädt die Einrichtung zum Steampunkfestival ein. Zu den Höhepunkten gehört laut Museumsleiter Jürgen Kabus sogenanntes Teapot-Race, ein Rennen mit fahrbaren Teekannen durch einen festgelegten Parcours. Mit einem Flugsimulator lässt sich außerdem das Fluggefühl in einer Maschine von 1909 erfahren. Auch gibt es eine kleine Steampunk-Bastelstraße.

Das Industriemuseum in Chemnitz veranstaltet zum dritten Mal ein Steampunk-Festival. Bildrechte: Industriemuseum Chemnitz, Hannelore Zschocke

Gleich zehn Tage lang feiert Gelenau seinen 750. Geburtstag. Zum Festprogramm am Wochenende gehören am Sonnabend das 4. Erzgebirgische Akkordeontreffen und am Sonntag eine Liedertour. Zudem wird der beste Backs-Bäcker ermittelt. Backs ist ein erzgebirgisches Gericht aus gekochten Kartoffeln.

In der Sächsischen Schweiz lädt das Kirnitzschtal zu Entdeckungen ein. Es gibt Geschichte, Tradition und gelebten Umweltschutz auf der Festmeile durch das romantische Tal, heißt es von den Veranstaltern. Mit dem Verein "Freunde des Eisenbahnwesens – Verkehrsmuseum Dresden e. V." lässt die regionale Verkehrsgesellschaft RVSOE wieder alle Straßenbahnräder im Kirnitzschtal rollen. Dazu hat das Depot der historischen Überlandstraßenbahn seine Türen für Besucher geöffnet.

Die Kirnitzschtalbahn am Lichtenhainer Wasserfall ist bei Touristen beliebt. Bildrechte: IMAGO / Daniel Schäfer

Zum ersten Mal erklingt im Barockgarten Großsedlitz ein Chorfest. Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr singen Chöre über den Tag verteilt an unterschiedlichen Orten im Park. Zwischen 12 und 16 Uhr wird es neben Seifenblasenjonglagen auch eine Seifenblasen-Mitmachstation für Groß und Klein geben. Ein Kinderprogramm der Klangforscher Kids rundet den Tag auch für die kleinsten Besucher ab.