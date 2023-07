"Pack' die Badehose ein" und viel gute Laune, denn am Wochenende steigt das Open-Air-Fest "Malter in Flammen". Dabei ist das große Feuerwerk auf der Talsperre Malter am Sonnabend einer der Höhepunkte. In diesem Jahr finden beim größten Fest im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge viele Veranstaltungen in den Strandbädern Seifersdorf, Paulsdorf sowie in Malter statt. Die Veranstalter versprechen ein "Fest für die ganze Familie".