Auf dem Flugplatz in Bautzen landen am Wochenende verschiedene Flugzeugtypen und laden Gäste zum Rundflug ein. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Peggy Wolter

Nicht nur Reitsportfans sind zu den "Görlitzer Summer Weeks" auf den Rosenhof eingeladen. Am Wochenende wird dort laut Veranstaltern hochklassiger Pferdesport geboten. Beim größten ostdeutschen Dressurturnier sind auch Reiterinnen aus der deutschen Nationalmannschaft am Start. Eine Premiere feiert am Sonnabend die eintrittsfreie "Görlitzer Summernight" mit Kinderprogramm, Kutschenvorführungen, Imbiss, Kosakenshow, Fahrgeschäften und einer Landmaschinenaustellung.

Was raschelt so geheimnisvoll? In der Kulturinsel Einsiedel wird an diesem Sonnabend ein "Maislabyrinth" eröffnet. Es befindet sich an der Schwimmbrücke, die den polnischen und deutschen Park-Teil der Spiele-Welt "Turisede" verbindet. Passend dazu werden Popcorn, Maiskolben und Softeis zur Verkostung angeboten. Das Labyrinth entstand in der Zusammenarbeit mit der Agrargenossenschaft Zodel. Die neue Attraktion ist für die Besucherinnen und Besucher kostenfrei zugänglich.