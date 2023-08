Dresden und Umgebung

Livemusik, Lasershow und Lachmuskeltraining beim Stadtfest "Canaletto" in Dresden

In der Dresdner Innenstadt sind am Wochenende jede Menge Bühnen aufgebaut, Topacts spielen live und Händler aus der Region bieten ihre Waren an. Das Programm ist breit gefächert und auch ein Familienprogramm wurde auf die Beine gestellt. Erwartet werden neben dem Sänger Alvaro Soler, Singer- und Songwriter, Bands wie "Juli" - bekannt mit Hits wie "Perfekte Welle" - oder ClockClock mit bekannten Hits wie "Someone Else" und "Brooklyn".

Auf dem Schlossplatz spielen Künstler und Künstlerinnen aus Dresden und Umgebung. Ganz neu dabei in diesem Jahr ist die Bühne am Jorge-Gomondai-Platz. In Kooperation mit dem Dresdner Musikverlag "Oh my music" bekommen auch hier regionale Künstler und Künstlerinnen eine Bühne. Der Neumarkt verwandelt sich zum Open Air Theater. Mit Parodie und Ironie stellt das Boulevard Theater Dresden Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm vor.

Wann? Freitag (ab 15 Uhr) bis Sonntag (ganztägig)

Wo? Dresden, Stadtzentrum

Mehr Informationen gibt es auf der Seite der Veranstalter.

Der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler ist in diesem Jahr beim Dresdner Stadtfest mit dabei. Sein Auftritt ist am Sonntagabend. Bildrechte: MDR/Hertlein Veranstaltungs GmbH

Zuckertütenexpress für Erstklässler und Erstklässlerinnen

Jährlich laden die Traditionsbahn Radebeul und die SDG Lößnitzgrundbahn zu einer Zuckertütenfahrt nach Moritzburg ein. Dabei erhalten alle ABC-Schützen eine Freifahrt, sowie ein kleines Schuleinführungspräsent und es besteht in Moritzburg die Möglichkeit zum Erinnerungsfoto an einer Dampflokomotive. In Moritzburg empfiehlt sich während eines Aufenthaltes ein Besuch des Schlosses oder des Wildgeheges.

Wann & Wo? Treffpunkt für die Fahrt mit dem Traditionszug bis Moritzburg ist am Bahnhof Radebeul Ost ca. 15 Uhr, die Rückfahrt startet 17:15 Uhr ab Moritzburg.

Mehr Informationen gibt es auf der Seite der Veranstalter.