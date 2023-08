Die drei großen Ws feiert Weinböhla: Winzerarbeit, Weingenuß, Wochenende. Drei Tage lang gibt es Weine und viel Musik zu erleben. Im Dorfkern und in den angrenzenden Höfen laden die Weinböhlaer zum 31. Mal zum Feiern ein. Zudem bieten Händler ihre Waren an und ein Rummel mit Fahrgeschäften ist hinter dem Zentralgasthof aufgebaut. Am Freitagabend soll das neu errichtete Weintor aus Sandstein an der Ecke Süd- und Rathausstraße feierlich enthüllt werden. Das soll eine touristische Verbindung zum sächsischen Weinwanderweg schaffen. Den Abschluss des Winzerstraßenfestes bildet das Feuerwerk mit Lasershow am Sonntag um 21:30 Uhr



Von und zur S-Bahnhaltestelle Neusörnewitz (S1) fahren an allen drei Tagen Busse im Sonderfahrplan zum Weinfest. Infos zu Abfahrtszeiten finden Sie hier.