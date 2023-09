Hoch zu Ross ist am Wochenende in Grimma das Motto: An drei Turniertagen können sich nicht nur Kinder und Jugendliche in Dressur-, Spring- und Geländewettbewerben messen, sondern erstmals auch Starter ohne Altersbegrenzung. Auch "Hobby-Horsing" – also das Reiten auf Steckenpferden auf Holz – wird am Wochenende in Grimma zelebriert.