Wetter Schnee und Reif verzaubern Sachsen

Unbeeindruckt vom Winter hält die Naturgöttin Flora ihre Muschel am Postplatz in Görlitz in den verschneiten Abendhimmel. Die von den Görlitzern als "Muschelminna" getaufte Figur verzaubert seit 1887 die Besucher - am Freitagabend im Schneetreiben umso mehr. Bildrechte: Lausitznews/Thomas Hurny/Felix Leda