185 Polizistinnen und Polizisten wurden bei den Ausschreitungen am 16. Mai verletzt. Bildrechte: dpa

Beim Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Türkgücü München Mitte Mai hatten mehr als 500 gewaltbereite Fans Polizisten mit Pyrotechnik, Flaschen und Steinen angegriffen. Nach Angaben der Polizei wurden 185 Einsatzkräfte verletzt. Wöller erklärte, das Phänomen Gewalt am Rande von Fußballspielen, sei überall zu erleben und nicht nur in Sachsen. "Richtig ist aber, dass gerade in Sachsen dieses Phänomen sich besonders verfestigt hat. Dass es auch zahlenmäßig größer zu sein scheint." Es sei eine gemeinsame Aufgabe von Stadt, Verein und Polizei, mehr für die Sicherheit im und vor dem Stadion zu tun.



Personalisierte Tickets kommen immer wieder nach Gewaltvorfällen in die Diskussion. "Seit Jahren wird mir gesagt, dass das nicht möglich ist. Es ist nicht gewollt", sagte Wöller. Jetzt sei aber der Zeitpunkt gekommen. "Wir lernen ja in der Corona-Krise, dass vieles mit Digitalisierung möglich ist, was wir vorher nicht für möglich geglaubt haben." Die Innenministerkonferenz tagt wieder in der nächsten Woche.