In der Energiekrise verzeichnet der Dresdner Mieterverein steigenden Beratungsbedarf. Rechtsberater Florian Bau nennt MDR SACHSEN als Grund "aktuell häufig Briefe an die Mieter, in denen die Zahlung einer erhöhten Vorauszahlung gefordert wird". Auch Dresdens größter Vermieter, Vonovia, habe im November 2022 "einen großen Teil der eigenen Mieter und Mieterinnen zur Zahlung einer höheren Heizkostenvorauszahlung aufgefordert, begründet mit den gestiegenen Energiekosten". Rechtsberater Bau fürchtet nun, dass im Frühjahr 2023 vermehrt Mieter um Hilfe bitten werden, die im Winter an der Heizung sparten und dann mit Schimmelproblemen konfrontrontiert würden.