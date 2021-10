In den kommenden Tagen bietet die Polizei sachsenweit Beratungen zum Thema "Einbruchschutz" an. Am zweiten und vierten November hat die Polizeidirektion verlängerte Sprechtage in der Beratungsstelle. Die Polizeidirektion Dresden bietet mobile Beratung unter anderem auf den Wochenmärkten Großenhain, Neustadt, Meißen, Pirna und Wilsdruff an sowie einen Vortrag zum Thema "Sicher leben" am 9. November in Coswig.