Der kleine Miguel hängt im Tragetuch an seiner Mutter. Jeannette Siedentopf steht neben Alvaro Perez in ihrer Wohnung in Dresden-Altstadt. Die beiden leben mit ihren zwei Kindern auf 61 Quadratmetern. In den drei Zimmern wird es ihnen zu viert jetzt zu eng. Doch eine neue Wohnung in der Landeshauptstadt von Sachsen zu finden, ist schwer. Deshalb hofft die kleine Familie auf einen Wohnungstausch.

Mutter Jeannette Siedentopf steht mit Baby im Tragetuch neben dem Vater des Kindes in ihrer kleine Wohnung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Schlafzimmer kann Jeannette Siedentopf nur seitwärts am Bett vorbeilaufen. "Man muss sich hier ein bisschen sportlich vorbei schlängeln", sagt sie. Dort schlafen die Eltern und das Baby. Im kleinen Kinderzimmer schläft der zweijährige Sohn. Wenn im Bad die Tür der Waschmaschine geöffnet ist, kommt man nicht mehr zur Toilette. Immerhin: Das Wohnzimmer bietet etwas Platz.



Noch kommen die Eltern mit Kleinkind und Baby damit zurecht. Doch wenn die Kinder älter werden, droht Platzmangel. Eine vierköpfige Familie wohnt in Deutschland im Schnitt auf 90 Quadratmetern – das sind 30 Quadratmeter mehr, als die Siedentopfs derzeit haben. Künftig sollen die Kinder dann eigene Zimmer haben. "Wir wollen auch irgendwann mal wieder ein bisschen Privatsphäre als Paar haben, sprich unser Schlafzimmer", erklärt die Mutter.

Wohnung: Tauschportale mit Angeboten

Die Familie will deshalb in eine Vier-Raum-Wohnung umziehen. Seit einem Jahr durchforstet Jeanette Wohnungs-Anzeigen. Die Sachbearbeiterin und der Teamleiter zahlen bisher 740 Euro warm. Maximal 1.200 Euro wollen sie für die neue, größere Wohnung in Dresden ausgeben. "Alle Sachen, die neu gebaut werden, können wir uns definitiv nicht leisten. Die sind viel zu teuer", sagt die Mutter.

Monatelang hatte es Jeanette Siedentopf auf normalen Immobilien-Portalen versucht – ohne Erfolg. Dann entdeckt sie eine Wohnungs-Tausch-Plattform. "Wenn man sich verkleinern oder vergrößern möchte und flexibel auch mit dem Zeitpunkt ist, kann man das ja mal einstellen", erklärt die Wohnungssuchende. "Dann habe ich das auch gemacht, halt in der Hoffnung, dass da vielleicht mal was kommt."

Alle Sachen, die neu gebaut werden, können wir uns definitiv nicht leisten. Die sind viel zu teuer. Jeannette Siedentopf Wohnungssuchende