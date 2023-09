Die Suche nach einem Platz in einer Wohngemeinschaft (WG) zu Semesterbeginn gestaltet sich wegen der hohen Nachfrage in Sachsens Städten oft schwierig. Die Details im Mietvertrag sind dann eher Nebensache. Halb so wild, wenn es gar nicht passt, zieht man eben wieder aus, denken viele. Aber: Je nach Mietvertrag ist das gar nicht so einfach. Einige Fallstricke lassen sich vorher schon vermeiden.