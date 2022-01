Im vorigen Jahr haben die Genossenschaften rund 400 neue Wohnungen gebaut. Damit bewege sich der Neubau in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Demgegenüber standen 500 Wohneinheiten, die vor allem im ländlichen Raum abgerissen werden mussten. Dort fehlen Mieter. Für dieses Jahr rechnet der VSWG bei Neu- und Rückbau mit ähnlichen Größenordnungen.

Unterdessen hat der Freistaat Sachsen hat angekündigt, in diesem Jahr 2,1 Millionen Euro für den Rückbau leerstehender Wohngebäude bereitzustellen. "Wir begrüßen sehr, dass die Landesregierung die Wohnungswirtschaft dabei unterstützt, dem Leerstand im ländlichen Raum abseits der großen Metropolen wirkungsvoll zu begegnen", so Rainer Seifert, Direktor des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Sachsen. "Nicht berücksichtigt wurde im Programm allerdings die Entwicklung der Bau- und Entsorgungskosten." Flexible Teilrückbau-Lösungen seien dabei aber weiterhin ausgeschlossen, hieß es.