Nach Daten des Landratsamtes hat die Zahl der Übergriffe und geschädigten Nutztiere stetig und deutlich zugenommen. Es gebe bereits Schäden an der Kulturlandschaft, die nicht mehr rückgängig gemacht werden könnten. Die Leidtragenden seien unter anderem die Schäfer. Den Angaben zufolge gaben seit 2011 mehr als 80 Prozent der Schafhaltungsbetriebe mittlerer Größe auf. Dieser Verlust sei besonders schmerzlich, da es sich um Zuchtbetriebe handelte, so Harig.

Anders als erhofft, entfaltet der Wolf auch im Wald keine nützliche Wirkung. Das Landratsamt Bautzen verweist in diesem Zusammenhang auf eine Stellungnahme des Kreisjagdverbandes. Demnach wurde das Muffelwild ausgerottet und der Rehwildbestand ging zurück. Außerdem sei auch das Damwild in Gefahr, so die Behörde. Dafür gebe es bis zu fünfmal größere Rudel und Rotten von Rot- und Schwarzwild - und Schäden in der Landwirtschaft.