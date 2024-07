Die meisten Wölfe kommen laut Landesumweltamt in Ostsachsen vor, wo sich auch die Territorien am stärksten verändert haben. Demnach haben sich Wolfsrudel im Landkreis Görlitz in den Territorien Kottmarwald, Nonnenwald und Reichwalde ausgebreitet. In den Regionen Linz, Milkel, Tautewalde und Trebus seien keine Wolfsrudel mehr nachgewiesen worden.