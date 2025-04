Von den bislang gemeldeten 49 Schadensfällen werden 29 "hinreichend sicher" dem Wolf zugeschrieben. Darunter waren einige Fälle mit sehr vielen getöteten Tieren. Das hatte es im ersten Quartal 2024 bei 24 registrierten Wolfsangriffen so nicht gegeben.



Am 3. Januar fielen in Stolpen in der Sächsischen Schweiz in einem Gehege für Damwild gleich 21 Tiere dem Wolf zum Opfer. Im Februar wurden im Landkreis Bautzen tote Schafe in Königswartha sowie tote Schafe in Neschwitz gemeldet. Im Januar waren zudem bei einem Wolfsangriff acht Schafe in Elsterheide im Landkreis Bautzen gerissen worden.