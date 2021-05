In Sachsen wird das Einrichten von Zebrastreifen erleichtert. Wie das sächsische Verkehrsministerium (SMWA) mitteilt, ist dazu die entsprechende Bundesrichtlinie für Sachsen ergänzt worden. Damit gebe es nun mehr Möglichkeiten für die Einrichtung von Fußgängerüberwegen, heißt es in einer Mitteilung des SMWA weiter. Generell bliebe jedoch der Bau eines Fußgängerüberweges eine Einzelfallentscheidung, die unter Beteiligung der Polizei und Straßenbaubehörde diskutiert und entschieden werden solle.

Mit der Änderung der Richtlinie können nun auch in Tempo-30-Zonen, beispielsweise vor Schulen, Kitas oder im Bereich von Haltestellen des ÖPNV, Fußgängerüberwege angelegt werden. Verkehrsminister Martin Dulig sagte, dass damit vor allem Schulwege sicherer gestaltet werden können. "Mit sicheren Schulwegen wächst auch bei Eltern und Kindern das Vertrauen, den Weg zur Schule zu Fuß bewältigen zu können."

Das SMWA will mit der Regelung die Interessen der Fußgänger stärken und die Verkehrssicherheit für die schwächeren Verkehrsteilnehmer erhöhen, sagte Dulig. "Die Belange der Fußgänger müssen von den Planern in den Städten und Gemeinden von Beginn an mitgedacht werden." Außerdem solle der Anreiz erhöht werden, das Auto für kürzere Strecken stehen zu lassen.