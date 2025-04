In der vergangenen Zeckensaison wurden 63 Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) in Sachsen registriert. Laut sächsischem Sozialministerium sind das fast doppelt so viele wie 2023. Das Ministerium spricht von einem "deutlichen Anstieg" im Vergleich zu den Vorjahren. Insgesamt 60 Erkrankte infizierten sich den Angaben nach im Freistaat Sachsen, ein Mensch im Bundesgebiet und zwei weitere Menschen in Österreich.