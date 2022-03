Laut RKI wurden im vergangenen Jahr 390 FSME-Erkrankungen gemeldet und damit deutlich weniger als im Rekordjahr 2020, in dem 712 FSME-Fälle gezählt wurden. Allerdings seien wegen eines technischen Fehlers nicht alle Erkrankungsfälle in die Statistik geflossen. Bundesweit besteht vor allem in Bayern, Baden-Württemberg, Südhessen und dem Südosten Thüringens ein Infektionsrisiko.