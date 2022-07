Die Kassenärzte in Sachsen haben in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich viele Infektionen durch Zeckenstiche festgestellt. Pro 100.000 Versicherte seien 920 Fälle registriert worden, schreibt die "Freie Presse" unter Verweis auf das Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung. Das ist der bundesweit höchste Wert. In den allermeisten Infektionsfällen wurde dem Bericht zufolge Borreliose - ausgelöst durch Bakterien - diagnostiziert.