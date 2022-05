Zum Start des Zensus zum Stichtag am Sonntag (15. Mai) fehlen in Sachsen immer noch freiwillige Interviewerinnen und Interviewer. Rund 6.000 Freiwillige werden für die Befragung der ausgesuchten Haushalte benötigt. Bislang sind die Zusagen in den 48 Erhebungsstellen des Freistaats aber eher ernüchternd. Es fehlen noch etwa 3.000 Interviewer, wie das Landesamt für Statistik in Kamenz auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte. Das sind 50 Prozent. Es gebe aber auch Erhebungsstellen, die ausreichend versorgt seien, etwa Großenhain oder Zittau.