Kultusminister Christian Piwarz dankte den etwa 39.400 Lehrerinnen und Lehrern für die geleistete Arbeit. Die Krisen, die immer heterogenere Schülerschaft und fehlender Nachwuchs brächten die Lehrkräfte an ihre Grenzen, sagte der CDU-Politiker.



Die Bildungsgewerkschaft GEW kritisierte, dass die letzten Wochen wegen des kurzen Schuljahres so anstrengend wie lange nicht mehr gewesen seien. Im nächsten Schuljahr sei kaum Besserung in Sicht - der Lehrermangel in Sachsen sei massiv und die Schülerzahlen stiegen.