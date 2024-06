Bei einer Kontrolle im Kampf gegen Schwarzarbeit hat der Zoll in Sachsen mehr als 50 Hotels und Gaststätten überprüft. Das Hauptzollamt Dresden teilte am Sonntag mit, am Vortag hätten 114 Zöllner insgesamt 261 Beschäftigte zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. Den Angaben zufolge gab es in rund 60 Fällen Hinweise auf Unregelmäßigkeiten wie Verstöße gegen sozialversicherungsrechtliche und aufenthaltsrechtliche Vorschriften. Diese würden nun weiter geprüft, hieß es.