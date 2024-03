Online-Voting Zoo Leipzig lässt über Vornamen für Giraffe abstimmen

Das Jungtier in der Rothschildgiraffen-Herde soll am 23. März offiziell auf den bis dahin gefundenen Namensfavoriten getauft werden. An dem Tag feiert der Zoo auch das 20. Jubiläum der Kiwara-Savanne. Das 2,5 Hektar große Areal beherbergt verschiedene afrikanische Säugetier- und Vogelarten.