In Chemnitz laufen die Fäden für viele Zoo-Projekte beim Förderverein zusammen. Im September 2022 wurde mit seiner Hilfe ein riesiger "Eiszeit-Spielplatz" mit Mammutrutsche eröffnet, der nach Vereinsangaben eine halbe Million Euro kostete und in der neuen Saison fleißig genutzt werden soll. Für nächstes Jahr sind nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden vom Verein der Tierparkfreunde Chemnitz , Thomas Paarmann, weitere Attraktionen geplant. "Wir bekommen im Zoo Chemnitz eine neue Tierart", freut er sich über die Eröffnung eines neuen Geheges für die seltene Pavianart der Dscheladas. Auf fast 3.000 Quadratmetern erhielten sie im Frühjahr 2023 ein komfortables Quartier in Nachbarschaft einer neuen Steinbock-Anlage.

Zoo-Fans nicht nur aus Chemnitz sollten sich auch den 3. und 4. Juni 2023 vormerken. Da feiert das Wildgatter in Oberrabenstein seinen 50. Geburtstag mit einem Fest für Besucher und Besucherinnen. "Das Wildgatter-Fest wird naturnah sein und die Schwerpunkte Wald, Forst, Naturschutz und Jagd haben", kündigt Fördervereinschef Paarmann bei MDR SACHSEN an. Seinen Angaben zufolge wird im Wildgatter im neuen Jahr auch eine Kranichanlage eröffnet.

Wie die Sprecherin erklärt, nimmt der Tierpark Görlitz an 17 Europäischen Zuchtprogrammen teil, bei denen der Nachwuchs über den Zuchtbuchkoordinator an andere Zoos vermittelt wird. "So wird uns mit Sicherheit der Pandanachwuchs aus diesem Jahr im Jahr 2023 verlassen." Zu den aktuell drei Großbaustellen gehöre ein größerer, neuer Schweinestall, der den Besuchern wieder einen Einblick in das Familienleben der Schweine ermögliche. "Aufgrund der Auflagen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest gilt für unsere Schweine seit mehr als einem Jahr Stallarrest", erklärt der Zoo die Lage. Die Neueröffnung des Schweinestalls sei für März 2023 geplant. Dazu eröffne im April eine Hauseselanlage mit doppelt so großer Fläche als bisher. Neben den beiden Eselsenioren Camilla und Herbert nehme Görlitz zum Schutz bedrohter Haustierrassen auch Thüringer Waldesel auf.