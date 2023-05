Die Zugstrecke zwischen Leipzig und Dresden ist nach einem Zwischenfall bei Riesa und zwischenzeitlicher Sperrung wieder frei. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn MDR SACHSEN sagte, waren am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ein IC und ein Regionalzug in entgegengesetzter Richtung auf dasselbe Gleis geleitet worden. Am frühen Abend wurde die Strecke laut Internetseite der Bahn wieder für den regulären Verkehr freigegeben.