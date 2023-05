Nach der Beinahe-Katastrophe auf der Zugstrecke Leipzig-Dresden am Mittwoch dauern die Untersuchungen an. Das teilte eine Bahn-Sprecherin dem MDR auf Anfrage mit. Die Strecke ist nach dem Zwischenfall bei Riesa und zwischenzeitlicher Sperrung seit Mittwochabend wieder frei. Der Sprecherin zufolge waren gegen 16 Uhr ein IC und ein Regionalzug in entgegengesetzter Richtung auf dasselbe Gleis geleitet worden.

Nach Angaben eines MDR-Reporters, der selbst in dem IC unterwegs war, waren die beiden Züge dann nach mehr als einer Stunde Halt kurz vor Riesa gegen 17:30 Uhr im Bahnhof in Riesa eingetroffen. "Bei den Gestrandeten reicht die Stimmung von Heiterkeit bis zu Verunsicherung und langen Gesichtern", erzählte er. Man habe Getränke und Fahrgastrechteformulare bekommen.

In dem IC habe es dann eine Durchsage gegeben, dass die Reisenden sitzen bleiben sollten. Ein Technikmanager der Bahn müsse den Zug untersuchen. Viele Passagiere aus den beiden feststeckenden Zügen wurden nach MDR-Informationen aber per Regionalexpress an ihre Zielorte gebracht, weil sie nicht so lange in den stehenden Zügen warten wollten.