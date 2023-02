Die fünf Nahverkehrszweckverbände in Sachsen erhalten in diesem und im nächsten Jahr jeweils 136 Millionen Euro zusätzlich. Es handele sich dabei um Regionalisierungsmittel des Bundes, die vollständig an die Verbünde weitergereicht würden, teilte das sächsische Wirtschafts- und Verkehrsministerium mit. Die Zweckverbände könnten das Geld - rückwirkend für 2022 und aktuell für das laufende Jahr - für den Schienen- sowie den regionalen Busverkehr verwenden.



Das Geld werde dringend benötigt, weil sich der ÖPNV erheblichen Kostensteigerungen - etwa für Energie oder Personal - ausgesetzt sehe. Der Bund gebe zwar weniger Geld als von den Ländern gefordert. Dennoch seien die zusätzlichen Mittel eine Chance, zumindest das bestehende Nahverkehrsangebot aufrechtzuerhalten.