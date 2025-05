Das gelte gerade heute, wo Europa wieder einen Angriffskrieg erlebe und Demokratien auch von innen unter Druck stehen, so Dierks. "Der 8. Mai 1945 ist der Tag der Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Dieser Tag markiert das Ende von Terror, Krieg und Vernichtung in Europa. Für ihren Sieg über das nationalsozialistische Deutschland haben die Alliierten gewaltige Opfer gebracht." Am Donnerstag nimmt Dierks in Chemnitz an einer Gedenkveranstaltung zum Kriegsende teil.