Dudelsack-Musik eher verzichtbar

Im Klamottenladen gegenüber der selbstgewählten Bühne der Geigerin erzählen die Mitarbeitenden, dass der Platz hier bei Straßenmusikern beliebt sei. "Manchmal kommt die Musik gut an. Aber es gibt auch Musik, auf die man verzichten kann", findet ein Mitarbeiter. Ihm gefalle zum Beispiel die Geigerin mit den ruhigen Melodien, weniger gut finde er Dudelsack-Musik oder starkes Getrommel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch auf die Lautstärke komme es an: Wenn die Musik zu laut sei, dann störe das Mitarbeiter des Ladens sowie Kundinnen und Kunden. Eine andere Verkäuferin erzählt, dass die Musik manchmal sogar so laut sei, dass man die Kollegen oder Kunden gar nicht mehr verstehen könne.

Die Kommunen machen die Regeln für Musikerinnen und Musiker

Welche Regeln gelten, legt jede Kommune selbst fest. In Leipzig dürfen Straßenmusiker maximal 30 Minuten an einer Stelle stehen und müssen dann mindestens 200 Meter weiterziehen. Außerdem muss (ähnlich wie in Dresden) die Mittagsruhe zwischen 13 und 15 Uhr eingehalten werden. Wer mit Verstärker spielen möchte, braucht eine Erlaubnis dafür. Wenn es um Regeln für die Straßenmusik geht, fordern die Befragten laut der Ergebnisse von MDRfragt am ehesten (63 Prozent) die Begrenzung der Lautstärke und des Einsatzes von Verstärkern.

In Sachen Verstärker haben einige Städte und Gemeinden seit 2022 die Vorgaben verschärft. So ist es in Dresden mittlerweile nicht mehr erlaubt, Musik zu spielen, die lauter als 80 Dezibel ist. In Halle ist das Ordnungsamt regelmäßig unterwegs, um Musikerinnen und Musiker zu verwarnen, die ihre Verstärker zu laut aufgedreht haben. In den meisten Gemeinden ist generell eine Erlaubnis notwendig, um einen Verstärker einsetzen zu dürfen, so auch in Leipzig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Leipziger Markt treffen sich an diesem Tag drei Männer mit Instrumenten. Gitarre, Kontrabass und Saxophon sind schnell vor einem Café ausgepackt, und schon stimmen die drei den Jazz-Klassiker "Take Five" vom Dave-Brubeck-Quartett an. Sie haben einen Verstärker dabei – aber nur für die Gitarre, versichert einer der drei Musiker.

Die Passanten in Leipzig haben gemischte Meinungen zu Regeln für Straßenmusik. Ein Mann, dessen kleine Tochter Kleingeld in den Hut des Jazz-Trios geworfen hat, freut sich über die Performance. Straßenmusik mache die Stadt moderner und interessanter, sagt er. Er hat aber auch Mitgefühl für die Anwohner des Leipziger Markts: "Wenn man hier wohnt, ist das bestimmt schon störend, wenn es die ganze Zeit so laut ist und kein Ende nimmt." Ein bisschen Regulierung brauche es schon, aber ansonsten solle man den Musikern auch die Freiheit lassen zu spielen, findet er.

Musik machen, um die Rente aufzubessern