Tag der Befreiung Mitteldeutschland gedenkt Opfer der NS-Verbrechen

Hauptinhalt

08. Mai 2025, 14:01 Uhr

80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wird in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an zahlreichen Orten an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.