Wen betreffen verkürzte Öffnungszeiten?

Vor allem Geschäfte abseits der sogenannten A-Lagen. Wer sich in Erfurt zum Beispiel auf dem Anger ein Stück vom großen Shopping-Center mit Parkgarage entfernt, vielleicht in Richtung Fischmarkt oder in Richtung Staatskanzlei geht, der findet in Geschäften häufig Hinweis-Schilder. Sie weisen in den Schaufenstern auf eingeschränkte Öffnungszeiten hin – machmal mit der etwas nebulösen Begründung "wegen der aktuellen Lage".

In den großen Einkaufszentren haben hingegen die meisten Geschäfte wieder bis 20 Uhr geöffnet. Das Management des Einkaufszentrums Anger 1 hat dies MDR THÜRINGEN bestätigt. Hier gibt es strikte Verträge, die meist Öffnungszeiten von mindestens 10 bis 20 Uhr vorsehen. Ausnahmen gab es zwar während der Beschränkungen und bis in den Sommer hinein, sie sind aber seltener geworden.

Warum sind die Öffnungszeiten eingeschränkt?

Heinz-Jochen Spilker. Bildrechte: imago/Steve Bauerschmidt Die Gründe sind unterschiedlich. Der Vorsitzende des Citymanagement-Vereins in Erfurt, Heinz-Jochen Spilker, sagt, dass oft Personal fehle. "Die hatten keine Lust, die ganze Pandemiezeit abzuwarten, sondern sind in Bereiche abgewandert, wo nicht geschlossen werden musste", erläutert er. Das betreffe Einzelhändler, aber in noch stärkerem Maße die Gastronomie.