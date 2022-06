Das Bahnunternehmen Abellio bleibt bis 2030 Betreiber des Saale-Thüringen-Südharz-Netzes (STS). Das teilte das Infrastrukturministerium am Montag mit. Vorausgegangen war die Bestätigung des Insolvenzplans und damit die Grundlage für den Erhalt des Unternehmens durch das zuständige Amtsgericht Berlin-Charlottenburg.

Abellio hatte wegen eines Insolvenzverfahrens mit dem Aus für den Bahnbetrieb gedroht. Ministerin Susanna Karawanskij zeigte sich erleichtert und sprach von einer "guten Nachricht für das Land und alle Reisenden". Abellio war im vergangenen Jahr in wirtschaftliche Probleme geraten. Bereits im September vergangenen Jahres hatten sich alle Beteiligten auf ein Konzept verständigt.

Das Saale-Thüringen-Südharz-Netz verbindet die Landeshauptstadt Erfurt mit Sangerhausen in Nordthüringen. Weitere Verbindungen bestehen zwischen Eisenach-Erfurt-Leipzig. In Nordthüringen fahren die Triebwagen von Abellio von Nordhausen nach Halle an der Saale und von Nordhausen über Leinefelde und Heilbad Heiligenstadt bis Eichenberg.