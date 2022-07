Neben Abellio klagen auch andere Bahnunternehmen über Personalmangel, beispielsweise die Erfurter Bahn. Nach eigenen Angaben konnte sie aber bisher Schienenersatzverkehr per Bus für ausgefallene Züge organisieren. Auch die Deutsche Bahn gibt an, Personalprobleme zu haben. So sollen etwa Mitarbeiter fehlen, um Stellwerke zu besetzen. Betroffen ist unter anderem die Strecke Themar - Eisfeld. Deshalb fallen teilweise Züge der Südthüringen-Bahn aus.