Der Streit zwischen dem Bahnunternehmen Abellio im Besitz der niederländischen Staatsbahn und mehreren deutschen Bundesländern um mehr Geld für den Schienen-Nahverkehr spitzt sich zu. Nach Informationen der Neuen Rhein-Zeitung/Neuen Ruhr-Zeitung (8NRZ) hat der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra einen Brief an die Ministerpräsidenten der fünf Bundesländer geschrieben, die bei Abellio Zugverbindungen beauftragt haben. Die Zeitung zitiert aus dem Brief, Gespräche hätten bisher nicht zu einer Anpassung der langfristigen Verkehrsverträge und zu einer angemessenen Kompensation geführt.