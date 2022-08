Bahnverkehr Abellio kündigt erneut Zugausfälle an

Grund sind nach Angaben des Unternehmens Personalprobleme. So fielen unter anderem am Verkehrsknoten Sangerhausen Stellwerksmitarbeiter der Deutschen Bahn aus. Außerdem verschärfe ein unbesetzter Fahrdienstleiterposten in Oberröblingen sowie in Berga-Kelbra die Situation. Die Probleme kamen laut Abellio überraschend und ließen wenig Spielraum.