In Thüringen haben am Dienstag die schriftlichen Abitur-Prüfungen begonnen . Laut Bildungsministerium nehmen 6.000 Gymnasiasten teil. Neu ist: Die Unterlagen werden erstmals überwiegend digital an die Schulen übermittelt.

Die Prüfungen beginnen am Dienstag mit dem Fach Deutsch. Danach folgen am Montag (5. Mai) Geografie, Geschichte und Sozialkunde. Am 7. Mai werden die Fremdsprachen und am 9. Mai Mathematik geprüft. Am 16. Mai sind Biologie, Chemie und Physik dran.