Für knapp 6.500 Thüringer Schüler starten am Mittwoch die Abiturprüfungen unter Corona-Bedingungen . Wegen der Corona-Pandemie wurden sie drei Wochen nach hinten verschoben.

3.545 Abiturienten legen am Mittwoch in Thüringen in Deutsch ihre Prüfung ab. Aufgrund der besonderen Umstände bekommen sie 15 Minuten mehr Zeit für die Prüfung als sonst. Wie im vergangenen Jahr auch wird es Nachholtermine für jedes Fach geben.