Die Besondere Leistungsfeststellung (BLF) am Ende der zehnten Klasse an Gymnasien in Thüringen wird auch in diesem Jahr abgemildert. Wie das Bildungsministerium mitteilte, können Schülerinnen und Schüler drei Fächer auswählen, in denen sie geprüft werden. Zur Wahl stehen Deutsch, Mathematik, Fremdsprache, sowie ein naturwissenschaftliches Fach, wie Biologie, Physik oder Chemie. Damit will das Ministerium wie in den beiden vergangenen Schuljahren die Folgen der Corona-Pandemie abmildern.

Eine Schülerin legt ihre Prüfung ab. Dieses Jahr werden bei der BLF erneut nur drei Fächer abgefragt (Symbolfoto). Bildrechte: dpa