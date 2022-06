"Besondere Leistungsfeststellung" klingt nicht nur sperrig, sie ist auch nur bedingt mit dem Realschulabschluss vergleichbar. Da es die BLF nicht bundesweit gibt, könnten Arbeitgeber nicht immer etwas mit ihr anfangen, bemängeln Schülervertreter. Dennoch gibt es nach 19 Jahren relativ wenig Kritik an ihr. "Bei uns spielt das Thema derzeit keine große Rolle", sagen sowohl Lehrer- und Schülervertreter. Schüler und Lehrer sehen sie als gute Vorbereitung fürs Abitur, als eine Art Trainingscamp.

Lotta Moraweck, Vorsitzende der Landesschülervertretung, und ihre Stellvertreterin Helena Haarè, sehen die BLF als guten Test. Damit haben sie schon mal einen Abschluss in der Tasche, mit dem sie sich bewerben können. "Auch, wenn neben Thüringen nur noch Sachsen eine BLF schreibt", sagt Moraweck "Es ist für uns eine wichtige Absicherung". Nur die Wertigkeit müsste nach Ansicht der Schülervertretung angehoben und dem Realschulabschluss künftig noch adäquater sein. Schüler und Lehrer sehen die BLF als gute Vorbereitung fürs Abitur, als eine Art Trainingscamp. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO

Über Inhalt und Ausrichtung könne weiter diskutiert werden, sagte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter(Linke) MDR THÜRINGEN. Er hält an der BLF fest. Andernfalls müsste gesetzlich geklärt werden, dass Gymnasiasten nach der 10. Klasse nicht ohne Abschluss oder nur mit Hauptschulabschluss dastehen, so Holter.

"Die Besondere Leistungsfeststellung ist für die Gymnasiasten wichtig, besonders für die, die das Abitur nicht schaffen. Nach dem Gutenberg-Massaker ging es darum, Schülern und Schülerinnen an Gymnasien einen Realschulabschluss zu ermöglichen. Das gab es bis dahin nicht. In Thüringen war bis 2002 nicht geklärt, dass jemand, der in die elfte Klasse wechselt und die zehnte Klasse erfolgreich geschafft hat, einen gleichwertigen Realschulabschluss hat", so Holter.

Dass die BLF keine Prüfung im eigentlichen Sinne und damit eben doch kein richtiger Realschulabschluss ist, liege an den unterschiedlichen Lehrplänen von Gymnasien und Realschulen. Wenn im Parlament demnächst über das neue Schulgesetz diskutiert wird, soll auch das laut Holter auf den Prüfstand. Über Inhalt und Ausrichtung der BLF könne weiter diskutiert werden, sagt Thüringens Bildungsminister Helmut Holter(Linke). (Archivbild) Bildrechte: imago/Jacob Schröter

Sie sei eine Sicherheitsleine, heißt es vom Thüringer Lehrerverband. Nach der zehnten Klasse hätten die Gymnasiasten damit einen Abschluss, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Frank Fritze MDR THÜRINGEN. "Die Mehrzahl der Lehrer ist dafür. So erleben die Schüler schon mal, wie eine Prüfung abläuft, und wissen in der zwölften Klasse dann wie's geht. " Auch deshalb lehnt er eine Lösung wie in Mecklenburg-Vorpommern ab. Dort erhalten die Gymnasiasten laut Landesschülervertretung automatisch den Realschulabschluss, wenn sie die zehnten Klasse nicht schlechter als mit einem Notendurchschnitt von 3,9 abgeschlossen und damit bestanden haben.

In Thüringen gilt das für den Hauptschulabschluss. Den gibt's für die Schüler und Schülerinnen an den Gymnasien automatisch nach bestandener neunter Klasse. Auch das war erst nach dem Amoklauf eingeführt worden. Ganz ohne Papier stehen sie also nicht mehr da.

Schüler können bei Fächern auswählen

Die BLF beginnen am Donnerstag. Für Lotta und Helena heißt das: zwei Wochen Prüfungsstress. Von vier Prüfungsfächern kann sich in diesem Jahr - das ist der Corona-Bonus - jede drei aussuchen und ein Fach abwählen. Zur Auswahl stehen Deutsch, Mathe, Naturwissenschaftliche Fächer wie Chemie und Biologie sowie Sprachen wie Latein, Englisch und Französisch. In den Vorjahren waren Mathematik und Deutsch gesetzt und konnten nicht abgewählt werden.