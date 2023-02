Erreichten im Jahr 2017 noch 2,9 Prozent der Thüringer Abiturienten die Note 1,0, so waren es im Jahr 2020 schon 3,5 Prozent und im Jahr 2022 5,2 Prozent. Mit dieser Quote liegt Thüringen an der Spitze der deutschen Länder vor Bremen und Hessen. Das Thüringer Bildungsministerium bestritt, dass Standards herabgesetzt wurden. Schülerinnen und Schüler hätten aber mehr Zeit zum Lernen vor Prüfungen bekommen - und teilweise eine erweiterte Auswahl der Aufgaben. Diese Änderungen habe es jedoch bundesweit gegeben, um die erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie auszugleichen. Das schrieb das Ministerium auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN.

"Im Fach Wirtschaft & Recht ist es so zum Beispiel möglich, sich beim Lernen für die Abiturprüfung auf ein Halbjahr zu konzentrieren", sagt Tim Reukauf, Mitglied im Landesvorstand beim Thüringer Lehrerverband (tlv).

Wettbewerbsvorteil "besondere Leistungsfeststellung"?

Dass die Thüringer Noten auch nach der Verdoppelung der Abschlüsse mit der Note 1,0 immer bundesweit weiter an der Spitze liegen, hat aber womöglich mit der Besonderen Leistungsfeststellung (BLF) zu tun. "Vieles spricht dafür, dass die BLF vielen Schülerinnen und Schülern verdeutlicht, welche Anforderungen die gymnasiale Oberstufe an ihre Leistungsfähigkeit stellt", so das Bildungsministerium - weil sie dann eben schon eine Prüfung absolviert haben. Dass Thüringen grundsätzlich beim Abitur vorn liegt, soll also nicht nur mit Corona-Erleichterungen zu tun haben.

Der Thüringer Lehrerverband sieht aber auch die bundesweiten Erleichterungen als Grund für die zuletzt deutlich verbesserten Noten, sagte Tim Reukauf vom Thüringer Lehrerverband. Es sei an der Zeit, dass die Erleichterungen wegen Corona - wie andere Regeln auch, bald auslaufen. In fast allen anderen Bereichen seien Sonderregeln schließlich auch ausgelaufen. In diesem Schuljahr wird das allerdings noch nicht passieren. Weil Schülerinnen und Schüler dieses Abitur-Jahrgangs in ihrer Oberstufenzeit allerdings teilweise nicht in Präsenz hätten unterrichtet werden können, lässt die Kultusministerkonferenz die Erleichterungen zumindest für dieses Jahr bestehen.

Lehrerverband: Corona-Prüfungsbedingungen zurücknehmen

Tatsächlich haben sich die Anteile von Bestnoten beim Abitur in allen deutschen Ländern deutlich vergrößert. Ähnlich wie in Thüringen sind sie teilweise aufs Doppelte der Vor-Corona-Zeit gestiegen.