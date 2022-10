Nach dem Vorschlag der Gymnasiallehrer zu einem 13. Schuljahr für Abiturienten in Thüringer ist eine Diskussion entstanden, wie viel Jahre das Abitur im Freistaat dauern sollte.

Frank Fritze vom Thüringer Lehrerverband sagte MDR THÜRINGEN, das Thema werde zwar innerhalb der Lehrerschaft diskutiert. Ein Teil der Lehrer halte aber das jetzige System mit zwölf Jahren bis zum Abitur für richtig. Der Lehrerverband mache jedenfalls keine Forderung nach einem 13. Schuljahr an Gymnasien auf, so Fritze.

Der Verbandschef verweist zudem darauf, dass mit der Einführung einer 13. Klasse ein Jahr lang keine Abiturienten die Schule verlassen würden, und damit fehlten auf dem Arbeitsmarkt wichtige Nachwuchskräfte. Wenn überhaupt, dann müsste so ein Umstieg langfristig vorbereitet werden, so Fritze.

Damit steht der Lehrerverband in Widerspruch zu den Gymnasiallehrern. Der Thüringer Philologenverband setzt sich dafür ein, an den Gymnasien von zwölf auf 13 Schuljahre umzusteigen - um so mehr Zeit zu haben, den Unterrichtsstoff zu vermitteln und die Schüler besser auf das Abitur vorzubereiten.