Für die knapp 6.600 Abiturientinnen und Abiturienten in Thüringen wird es ab Donnerstag ernst: Mit dem Kernfach Deutsch beginnen am 19. Mai die Abiturprüfungen in Thüringen, wie das Bildungsministerium mitteilte. Die schriftlichen Prüfungen in Mathematik folgen am 23. Mai. Bis 24. Juni werden die Prüfungen in drei schriftlichen und mindestens einem mündlichen Fach abgeschlossen sein. Am 8. Juli soll es dann Zeugnisse geben.