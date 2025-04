Die Landesregierung will die geplante Abschiebehaft in Arnstadt noch bis Juli dieses Jahres in Betrieb nehmen. Das kündigte Justizministerin Beate Meißner (CDU) an. Demnach sollen die Mittel in Höhe von 2,8 Millionen Euro über eine sogenannte globale Mehrausgabe vom Justizressort finanziert werden.